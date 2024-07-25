Leo Dubois'ten Galatasaray'a 2.8 milyon euro!

Galatasaray'da yeni sağ bek gelene kadar Leo Dubois bu görevi üstlenmeye devam edecek.
Okan hoca, transfer yapılana kadar ilk 11 seviyesindeki oyuncuların satılmasına karşı çıktığını dile getirmişti. Dubois'nın da 3 Ağustos'taki Süper Kupa maçı da dahil olmak üzere kadroda yer alması bekleniyor.
2.8 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA
Yeni sağ bek geldiğinde ise Fransız futbolcunun ayrılmasına izin verilecek. Hem sağ bek hem de sol bek olarak görev yapabilen Dubois, geçen sezon kiralık oynadığı Başakşehir'le anlaşmaya varmıştı.
Galatasaray, tecrübeli savunmacıdan 2.8 milyon Euro bonservis geliri elde edecek.
Okan hoca, transfer yapılana kadar ilk 11 seviyesindeki oyuncuların satılmasına karşı çıktığını dile getirmişti. Dubois'nın da 3 Ağustos'taki Süper Kupa maçı da dahil olmak üzere kadroda yer alması bekleniyor.
2.8 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA
Yeni sağ bek geldiğinde ise Fransız futbolcunun ayrılmasına izin verilecek. Hem sağ bek hem de sol bek olarak görev yapabilen Dubois, geçen sezon kiralık oynadığı Başakşehir'le anlaşmaya varmıştı.
Galatasaray, tecrübeli savunmacıdan 2.8 milyon Euro bonservis geliri elde edecek.