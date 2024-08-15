Lenglet, Beşiktaş'ı reddetti; Atletico Madrid'e gidiyor

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki oyunculardan Clement Lenglet, Atletico Madrid'e gitme kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lenglet, Beşiktaş'ı reddetti; Atletico Madrid'e gidiyor
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15 Ağustos 2024 16:46
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki oyunculardan Clement Lenglet, geleceğine dair kararını verdi.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Fransız futbolcu, Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı. Haberde oyuncunun Barcelona ile Atletico Madrid'in anlaşmasını beklediği belirtildi.

Öte yandan Suudi Arabistan'dan, Türkiye'den ve Fransa'dan gelen teklifleri reddettiği ve Atletico Madrid'in projesini kabul ettiği kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Lenglet'in Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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