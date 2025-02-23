Leipzig, geriden gelip 1 puanı aldı

Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Leipzig, konuk ettiği Heidenheim ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Leipzig, geriden gelip 1 puanı aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2025 19:40
Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Leipzig, Heidenheim'i konuk etti. 

Leipzig Stadyumu'nda oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Heidenheim'in golleri, 6. dakikada Mathias Honsak ve 13. dakikada penaltıdan Marvin Pieringer'den geldi.

Leipzig'e beraberliği getiren golleri 45+2. dakikada Lois Openda ve 64. dakikada penaltıdan Benjamin Sesko kaydetti.

Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanırken Leipzig 38; Heidenheim ise 15 puana ulaştı.

Leipzig, son 6 maçta 5. beraberliğini aldı. Heidenheim'in ise 5 maçlık mağlubiyet serisi sona erdi.

Ligde bir sonraki hafta Leipzig, Mainz'i konuk edecek. Heidenheim ise Mönchengladbach'ı ağırlayacak.


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery