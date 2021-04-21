Leipzig düşme potasındaki Köln'e mağlup oldu

Bayern'i takibini sürdüren Red Bull Leipzig, küme düşme potasındanki Köln'e 2-1 yenilerek haftanın sürprizlerinden birine imza attı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Leipzig düşme potasındaki Köln'e mağlup oldu
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20 Nisan 2021 23:37
Bundesliga'nın 30. hafta maçında RB Leipzig, deplasmanda düşme hattında yer alan Köln'e 2-1 yenildi.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Köln'ün golleri 46. ve 60. dakikalarda Jonas Hector attı. Leipzig'in tek golü 59. Dakikada Amadou Hidara kaydetti.

Böylelikle Bayern Münih aldığı galibiyetle 71 puanla liderliğini sürdürdü ve 61 puanla ikinci sırada bulunan Leipzig ile puan farkını 10'a çıkardı.

Bayer Leverkusen 47 puanla 6. sırada kalırken, Köln 26 puanla 17. sırada yer alıyor.



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