Leipzig, Bochum'dan puan alamadı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Bochum'a 1-0 yenildi.



Leipzig'in Bundesliga'nın 25. haftasında Vonovia Ruhr Stadı'nda Bochum ile karşılaştığı maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.



İkinci yarıya hızlı başlayan Bochum, 48. dakikada Erhan Masovic ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.



Çekişmeli geçen karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Bochum müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.



Leipzig 45 puan ve maç fazlasıyla 3. sırada yer alıyor.



Ligde kalma mücadelesi veren Bochum ise puanını 25'e çıkardı ve 14. sıradaki yerini korudu.



Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Hoffenheim sahasında Hertha Berlin'i 3-1 ve Wolfsburg deplasmanda Stuttgart'ı 1-0 yenerken, Augsburg-Schalke maçı 1-1 berabere sonuçlandı.





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