Leicester, Tottenham'ın havasını söndürdü

İngiltere Premier Lig'in zirvesindeki mücadelede Leicester City, deplasmanda Tottenham'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Leicester, Tottenham'ın havasını söndürdü
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20 Aralık 2020 19:09
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Tottenham evinde Leicester City ile karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan mücadeleyi Leicester City 2-0'lık skorla kazandı ve Tottenham zirvede bir darbe daha aldı.

Leicester City'ye galibiyeti getiren goller, 45+4. dakikada penaltıdan Jamie Vardy ile 59. dakikada kendi kalesine Toby Alderweireld attı.

Leicester City'de milli oyuncularımızdan Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Cengiz Ünder ise kulübede başladı ve süre alamadı. Öte yandan Leicester Menajeri Brendan Rodgers, Tottenham Menajeri ose Mourinho karşısında ilk kez kazandı. [1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet]

Bu sonucun ardından üst üste 3. maçında puan kaybı yaşayan Tottenham 25 puanda, lider Liverpool'un 6 puan gerisinde kaldı. Son 4 maçta 3 galibiyet alan Leicester ise 27 puana yükselerek 2. sıraya yerleşti.

Premier Lig'in 15. haftasında Leicester City evinde Manchester United ile karşılaşacakken, Tottenham ise deplasmanda Wolverhampton'a konuk olacak.

Tottenham, son 7 günde zirveden 5. sıraya kadar geriledi.

1-1 | Crystal Palace
1-2 | Liverpool
0-2 | Leicester City





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