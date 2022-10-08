İngiltere Premier Lig'de Leicester City, Bournemouth deplasmanına konuk oldu. Ligin 9. haftasında oynanan maçı Leicester City 2-1'lik skorla kaybetti.



Leicester City, 10. dakikada Patson Daka ile öne geçse de, Bournemouth 67. dakikada Philip Billing ve 71. dakikada Ryan Christie'nin attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.



Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, maç kadrosunda yer almadı.



Bu sonucun ardından Bournemouth 12 puana yükseldi. Leicester City, 4 puanda kaldı.



Ligin gelecek haftasında Bournemouth, Fulham deplasmanına gidecek. Leicester City, sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak.





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