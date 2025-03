SMITH'LE YÜZ YÜZE GELDİ!

Damn LeBron stepped to Stephen A Smith👀👀👀 pic.twitter.com/ZJIDcPU4dL



— LegendOfWinning (@LegendOfWinning) March 7, 2025

Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı LeBron James ile ESPN yorumcusu Stephen A. Smith arasındaki gerilim, haftalardır süregelen karşılıklı açıklamaların ardından sahaya yansıdı. İkili, perşembe gecesi Lakers'ın New York Knicks ile karşılaştığı mücadelede yüz yüze geldi.NBA'in adetakonumundaki James, ligin medya ile ilişkileri hakkında sık sık açık sözlü yorumlarda bulunuyor. Öte yandan Smith, spor medyasınınisimlerinden biri olarak tanınıyor ve hatta son dönemdeaday olabileceği yönündeki spekülasyonlarla gündeme gelmişti.James ile Smith arasındaki son gerginlik, James'in genç oyuncuların" olmak istememesiyle ilgili medya baskısını eleştirdiği sözleriyle başladı. James, "Ligimizin yüzü olmak neden istensin ki? Çünkü bizim oyunumuzu her gün konuşan medya mensupları herkesi eleştiriyor," ifadelerini kullanmıştı.Smith, bu açıklamalara doğrudan karşılık vererek, James'in aslında kendisini hedef aldığını düşündüğünü belirtti.diyen Smith, tartışmayı daha da alevlendirdi.İkili arasındaki söz düellosu, Lakers-Knicks maçında fiziksel olarak karşı karşıya gelmeleriyle yeni bir boyuta taşındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, James, Smith'e sert bir şekilde konuşurken, dudak okuma analizlerine göredediği iddia ediliyor. Smith'in ise başını iki yana sallayarak herhangi bir sözlü yanıt vermediği görüldü.LeBron James'in iki oğlu bulunuyor: Bronny ve Bryce James. Ancak, burada bahsi geçen ismin Bronny olduğu düşünülüyor. Bronny James, şu anda Lakers'ın G-League ekibi South Bay Lakers'ta forma giyiyor ve Smith, ocak ayında ESPN'de yayımlanan "First Take" programında LeBron'un oğlunu NBA'e yönlendirmesini eleştirmişti.diyen Smith'in bu sözleri, tartışmanın fitilini ateşlemişti.Smith, ESPN ile yaptığı beş yıllık, 100 milyon dolarlık yeni anlaşmasının ardından gündem yaratmaya devam ediyor. Yaşananların ardından Smith'in, "First Take" programında olayla ilgili daha fazla açıklama yapması bekleniyor.