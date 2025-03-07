Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı LeBron James ile ESPN yorumcusu Stephen A. Smith arasındaki gerilim, haftalardır süregelen karşılıklı açıklamaların ardından sahaya yansıdı. İkili, perşembe gecesi Lakers'ın New York Knicks ile karşılaştığı mücadelede yüz yüze geldi.
NBA'in adeta sözcüsü konumundaki James, ligin medya ile ilişkileri hakkında sık sık açık sözlü yorumlarda bulunuyor. Öte yandan Smith, spor medyasının en tartışmalı isimlerinden biri olarak tanınıyor ve hatta son dönemde ABD Başkanlığına aday olabileceği yönündeki spekülasyonlarla gündeme gelmişti.
James ile Smith arasındaki son gerginlik, James'in genç oyuncuların "ligin yüzü" olmak istememesiyle ilgili medya baskısını eleştirdiği sözleriyle başladı. James, "Ligimizin yüzü olmak neden istensin ki? Çünkü bizim oyunumuzu her gün konuşan medya mensupları herkesi eleştiriyor," ifadelerini kullanmıştı.
Smith, bu açıklamalara doğrudan karşılık vererek, James'in aslında kendisini hedef aldığını düşündüğünü belirtti. "Bu sözleri söylediğinde, kimin hakkında konuştuğunu hepimiz biliyoruz. Evet, benden bahsediyor," diyen Smith, tartışmayı daha da alevlendirdi.
SMITH'LE YÜZ YÜZE GELDİ!
İkili arasındaki söz düellosu, Lakers-Knicks maçında fiziksel olarak karşı karşıya gelmeleriyle yeni bir boyuta taşındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, James, Smith'e sert bir şekilde konuşurken, dudak okuma analizlerine göre "Umurumda değil dostum, oğlumu bu işe karıştırma" dediği iddia ediliyor. Smith'in ise başını iki yana sallayarak herhangi bir sözlü yanıt vermediği görüldü.
Smith, ESPN ile yaptığı beş yıllık, 100 milyon dolarlık yeni anlaşmasının ardından gündem yaratmaya devam ediyor. Yaşananların ardından Smith'in, "First Take" programında olayla ilgili daha fazla açıklama yapması bekleniyor.
NBA'in adeta sözcüsü konumundaki James, ligin medya ile ilişkileri hakkında sık sık açık sözlü yorumlarda bulunuyor. Öte yandan Smith, spor medyasının en tartışmalı isimlerinden biri olarak tanınıyor ve hatta son dönemde ABD Başkanlığına aday olabileceği yönündeki spekülasyonlarla gündeme gelmişti.
James ile Smith arasındaki son gerginlik, James'in genç oyuncuların "ligin yüzü" olmak istememesiyle ilgili medya baskısını eleştirdiği sözleriyle başladı. James, "Ligimizin yüzü olmak neden istensin ki? Çünkü bizim oyunumuzu her gün konuşan medya mensupları herkesi eleştiriyor," ifadelerini kullanmıştı.
Smith, bu açıklamalara doğrudan karşılık vererek, James'in aslında kendisini hedef aldığını düşündüğünü belirtti. "Bu sözleri söylediğinde, kimin hakkında konuştuğunu hepimiz biliyoruz. Evet, benden bahsediyor," diyen Smith, tartışmayı daha da alevlendirdi.
SMITH'LE YÜZ YÜZE GELDİ!
İkili arasındaki söz düellosu, Lakers-Knicks maçında fiziksel olarak karşı karşıya gelmeleriyle yeni bir boyuta taşındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, James, Smith'e sert bir şekilde konuşurken, dudak okuma analizlerine göre "Umurumda değil dostum, oğlumu bu işe karıştırma" dediği iddia ediliyor. Smith'in ise başını iki yana sallayarak herhangi bir sözlü yanıt vermediği görüldü.
LeBron James'in iki oğlu bulunuyor: Bronny ve Bryce James. Ancak, burada bahsi geçen ismin Bronny olduğu düşünülüyor. Bronny James, şu anda Lakers'ın G-League ekibi South Bay Lakers'ta forma giyiyor ve Smith, ocak ayında ESPN'de yayımlanan "First Take" programında LeBron'un oğlunu NBA'e yönlendirmesini eleştirmişti. "Bir baba olarak LeBron James'e sesleniyorum: Lütfen dur. Hepimiz biliyoruz ki Bronny James, babasının sayesinde NBA'de" diyen Smith'in bu sözleri, tartışmanın fitilini ateşlemişti.
Damn LeBron stepped to Stephen A Smith👀👀👀 pic.twitter.com/ZJIDcPU4dL
— LegendOfWinning (@LegendOfWinning) March 7, 2025
Smith, ESPN ile yaptığı beş yıllık, 100 milyon dolarlık yeni anlaşmasının ardından gündem yaratmaya devam ediyor. Yaşananların ardından Smith'in, "First Take" programında olayla ilgili daha fazla açıklama yapması bekleniyor.
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