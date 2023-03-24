LeBron, sezon sonuna döneceği iddialarını yalanladı

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, normal sezonun sonunda geri döneceğine dair çıkan haberleri yalanladı.



Yakın zamanda LeBron'un saha içi faaliyetlerine başladığı ve normal sezonun son 3 veya 4 maçında oynamasının beklendiği bildirilmişti.



James, sakatlık durumunun değerlendirilmediğini ve dönüş tarihinin henüz belirlenmediğini, attığı şu tweet ile yalanladı:



"Bugün bir değerlendirme yapılmadı ve dönüş için herhangi bir tarih verilmedi. Tam gücümle geri dönmek için, her gün (günde 3 kez) çalışmayı sürdürüyorum. Kaynaklar, tanrı sizi başımızdan eksik etmesin. Kendi adıma konuşuyorum!"



Ayak sakatlığı nedeniyle Şubat sonundan beri oynamayan LeBron, bu sezon maç başına 36.1 dakikada 29.5 sayı, 8.4 ribaund ve 6.9 asist ortalamalarına sahip.





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