Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, 2012-13 sezonunda 'Yılın Savunmacısı' ödülünü "çaldığını" iddia ettiği yeni takım arkadaşı Marc Gasol'e şakayla karışık laf attı.



Geçtiğimiz hafta Lakers, Dwight Howard'ı serbest oyuncu döneminde kaybettikten sonra, veteran pivot Gasol'u ekibe katmıştı.



LeBron, Road Trippin podcasti'nin yeni bölümünde kendisine şakayla karışık bir laf attı ve Gasol'un bir seferinde kendisinden Yılın Savunmacısı ödülünü çaldığını iddia etti:



"Bir başka şampiyon olan Marc'ı aldığımız için mutluyum. Raptors'la iki yıl önce şampiyon olmuştu, hep sevdiğim biriydi. Marc, evinde benim Yılın Savunmacısı ödülümü saklıyor, ama bu önemli değil. Seviyorum seni Marc! Bunun hakkında konuşmamız için sabırsızlanıyorum."



Gasol, Yılın Savunmacısı ödülünü, Memphis Grizzlies forması giydiği 2012-13 sezonunda kazanmıştı.



Ohio doğumlu oyuncu, tüm ihtişamına, ödüllerine ve kariyerinin başlarında oyunun önde gelen savunucularından biri olarak kabul edilmesine rağmen, asla Yılın Savunmacısı ödülünü kazanamamıştı.



James, kariyerinde birçok kez savunma beşlerine seçilmiş ve çoğu zaman hemen hemen her pozisyondaki oyuncuları sabunma yeteneğine sahip olmuştu.



Gasol, Lakers'a Nikola Jokic, Jusuf Nurkic ve Joel Embiid gibi geniş fizikli pivotları savunabilecek birini sağlamış olacak.



