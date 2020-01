LeBron James, son 10 yılın en iyi atleti seçildi!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Associated Press tarafından son 10 yılın en iyi erkek atleti seçildi.



Yıldız oyuncu, ödülü Tom Brady, Usain Bolt, Lionel Messi ve Michael Phelps'in önünde kazandı. Serena Williams, AP'nin son on yıl için seçtiği kadın atlet oldu.



LeBron, ödülle ilgili şu açıklamalarda bulundu:



"Öğrenmenin ve sıkıntıların, tuzakların, iyinin, çok iyinin, kötünün bulunduğu bir 10 yıl daha ekliyorsunuz ve büyümek isteyen herhangi zeki bir kişi, tüm bu deneyimlerden ders alacaktır. On yıl önce 25 yaşına girmiştim. 35 yaşında olmak üzereyim. Hayatımda daha iyi bir yerdeyim ve hayattan ne almak istediğimi daha iyi anlıyorum."



Son 10 yılda Brady, üç yıldan fazla bir süre boyunca şampiyonluk adayı olmayı sürdürmenin neredeyse imkansız olduğu bir ligde üç Super Bowl kazanmıştı. Bolt ve Phelps sırasıyla altı ve dokuz Olimpiyat altın madalyası kazanmıştı. Messi altı kez La Liga şampiyonu, iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve beş kez Ballon d'Or ödülü sahibi olmuştu.



TARİHİ BİR İKON OLMAYA YÜKSELDİ



Lebron, 2010ları Miami Heat ile anlaşarak açmıştı. Bu hamle, "süpertakımlar" dönemini açmaya yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda NBA'in en iyi yıldızlarının yaz dönemlerindeki takım değiştirme hamlelerinin sıklığını da hızlandırdı. Kevin Durant, zamanında Golden State Warriors ile anlaştığında, James'in bu hamleler için "yolu açtığını" söylemişti.



Miami'de iki şampiyonluk kazandıktan sonra uzun süre başarısız kalan memleketine bir şampiyonluk getirmek için Cleveland'a dönen LeBron, 2016 Finalleri'nde Golden State'e karşı bir şampiyonluk daha kazanmıştı. James, Cleveland'ı 2018'de tekrar terk etmişti, ancak hayranları bu kez Los Angeles Lakers ile anlaştığı zaman çok daha anlayışlıydı.



James, 2010-2019 yılları arasında tüm zamanların en büyük oyuncularından biri oldu ve lig tarihinin sayı krallığında 4. sıraya yükselmesi bir yana, sekiz sene üst üste NBA Finalleri'nde bulundu ve üç de MVP ödülü kazandı.