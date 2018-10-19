LeBron James, galibiyetle başlayamadı!

LeBron James, Los Angeles Lakers formasıyla NBA'de 2018/19 sezonunun ilk maçına Portland Trail Blazers deplasmanında çıktı. Mücadeleyi Blazers, 128-119'luk skorla kazandı.Mücadeleye iyi başlayan Lakers oldu ve LeBron James ile Rajon Rondo'nun performanslarıyla farkı 10 sayıya kadar çıkardılar. LeBron'un 13 sayı attığı ilk çeyreğin son 4 dakikasında Blazers farkı kapattı ve ilk çeyreği 19-6'lık seri ile 34-31 önde geçti. İkinci çeyrekte bu kez farkı artıran Blazers oldu. Bir ara 10 sayıya kadar çıkan fark McGee ve Rondo'nun basketleriyle kapandı ve ilk yarı 65-63 Blazers üstünlüğüyle geçildi.İkinci yarıda skor sürekli eşit gitti. Genç oyuncularından iyi performans alan Lakers, Blazers karşısında geri adım atmadı ve son çeyreğe 93-91 Blazers üstünlüğüyle girildi. Lakers'ın son çeyrekte direncini kıran, benchten gelen Nik Stauskas oldu. İlk çeyreğin sonunda da kenardan gelerek skor üreten Stauskas, arka arkaya gelen üçlüklerle Lakers karşısında farkı açtı. Ardından Damian Lillard ve CJ McCollum ile Blazers skor bulmaya devam ederken, Lakers bş şutlardan faydalanamayınca maçı kazanan Blazers oldu.Blazers sezonun ilk maçını kazanırken, Lakers ise yeni sezona mağlubiyetle başladı ve 2014'ten beri Moda Center'da aldığı mağlubiyet serisine engel olamadı. LeBron James ise 4. kez yeni takımıyla oynadığı ilk maçında mağlubiyet aldı.LeBron James, Lakers formasıyla ilk maçında 26 sayı, 12 ribaunt, 6 asist ve 1 top çalma ile oynadı. James, üçlük çizgisinin gerisinden 4'te 0 attı.Kenardan gelen Josh Hart 20 sayı 4 ribaunt, Kyle Kuzma 15 sayı 5 ribaunt, Rajon Rondo ise 13 sayı 11 asist ve 4 ribaunt ile oynadı.Blazers'ta Damian Lillard 28 sayı 6 ribaunt ve 4 asistle yıldızlaştı. CJ McCollum ise 21 sayı ile katkı verdi. Kenardan gelip maçı çözen Nik Stauskas ise 8'de 5 üçlükle 24 sayı attı.Los Angeles Lakers, bir sonraki maçını 22 Ekim gece sabaha karşı 05.30'da Houston Rockets ile evinde oynayacak. Trail Blazers ise 21'i gece sabaha karşı 05.00'de San Antonio Spurs ile yine Moda Center'da karşılaşacak.NBA'de gecenin ilk maçında Philadelphia 76ers ile Chicago Bulls karşı karşıya geldi.Karşılaşmanın ilk periyotunu 41-38 önde bitiren Chigaco Bulls, ikinci periyotta yalnızca 17 sayı attı ve devreye 13 sayıda geride girdi.Üçüncü çeyrekte farkı açan Philadelphia 76ers, son bölümde farkı korudu ve Chicago Bulls'u 127-108 mağlup etti.Philadelphia'da Joel Embiid 30 sayı, 12 ribaund ile double-double yaptı. Ben Simmons 13 sayı, 13 ribaund, 11 asistle triple-double yaptı.Chicago Bulls'ta Zach LaVine 30 sayı, 5 ribaund, 3 asist üretti. Bobby Portis 20 sayı, 11 ribaund ile double-double yaptı.Gecenin bir diğer maçında Miami Heat deplasmanda Washington Wizards'ı 113-112 mağlup etti.Baştan sonra kadar çekişmeli giden mücadeleyi Miami Heat, Kelly Olynyk'in 0.2 saniye kala bulduğu sayıyla kazandı.Miami Heat'te Josh Richardson 28 sayı, 4 ribaund, 5 asistle oynadı. Dwyane Wade 9 sayı, 8 ribaund, 4 asist üretti.Washington Wizards'ta John Wall 26 sayı, 3 ribaund, 9 asistlik performans sergiledi. Bradley Beal 20 sayı kaydetti.