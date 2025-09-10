Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, bu hafta Çin devlet medyasında nadir görülen bir köşe yazısı kaleme alarak, basketbolun ABD ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerde bir köprü olabileceğini vurguladı.James, People's Daily gazetesinin pazartesi baskısında yer alan yazısında,ifadelerini kullandı.Bu yazı, James'in gelecek ay Makao'da Phoenix Suns ile Brooklyn Nets arasında oynanacak iki hazırlık maçı öncesinde Çin'de bulunmasıyla aynı döneme denk geldi. Ayrıca, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Çin ve ABD'nin, olası bir ticaret krizini önlemek için çözüm yolları aradığı bir dönemde yayımlandı.ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik yüksek gümrük vergileri uygulamakla tehdit etmişti. Pekin yönetimi ise buna karşılık misilleme vergileri koyacağını açıklamıştı. Trump, geçtiğimiz ay bu vergileri 90 gün ertelediğini ve bu sürede iki ülke müzakerecilerinin olası bir anlaşma üzerinde çalışacağını duyurdu. Bu süreç, yıl sonu ya da gelecek yıl başında Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılabilecek bir zirveyle sonuçlanabilir.Hong Kong merkezli South China Morning Post, LeBron'un yazısınısözleriyle yorumladı. Haberde ayrıca, uluslararası spor yıldızlarının Çin'deki hayranlarıyla genellikle sosyal medya aracılığıyla bağ kurmayı tercih ettiği belirtildi.NBA, uzun yıllardır basketbolun son derece popüler olduğu Çin pazarında marka imajını yeniden inşa etmeye çalışıyor. 10 ve 12 Ekim'de oynanacak karşılaşmalar, ligin Çin'de fiilen yasaklanmasının üzerinden beş yıldan fazla bir süre sonra gerçekleşecek. 2019 yılında NBA Komiseri Adam Silver'ın, dönemin Houston Rockets genel menajeriHong Kong'daki hükümet karşıtı protestoculara destek veren paylaşımı nedeniyle Morey'yi cezalandırmayı reddetmesi üzerine Çin, ligle ilişkilerini askıya almıştı.Söz konusu paylaşım, Nets ve Lakers'ın Çin'de bulunduğu dönemde yapılmış ve ardından silinmişti. Ancak sonuçları yıllarca sürdü. Çin'de bir yıl boyunca hiçbir NBA karşılaşması yayınlanmadı, düzenli yayınlar ise ancak 2022'de geri dönmeye başladı.İki taraf arasındaki ilişkilerin normale dönmesi adına birçok adım atıldı. Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry ve Sacramento Kings oyuncusu De'Aaron Fox'ın geçtiğimiz yıl Çin'e yaptığı ziyaret, büyük kalabalıkları çekti. Curry, geçtiğimiz ay tekrar Çin'e döndü.NBA'de 23. sezonuna hazırlanan LeBron James, Çin'de gördüğü ilgiden büyük bir şaşkınlık ve minnettarlık duyduğunu belirtti. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, James'in Chengdu'daki ziyaretinin sonunda söylediği şu sözlere yer verdi: