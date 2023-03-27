Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, ayağındaki sakatlığın ciddiyeti hakkında açıklama yaptı.



James, dört haftalık yokluğunun ardından geçtiğimiz akşam Chicago Bulls'a karşı benchten gelerek 30 dakika forma giymiş ve 108-118'lik mağlubiyette 19 sayı ve 8 ribaund kaydetmişti.



Maçtan sonra medyadan gelen soruları yanıtlayan LeBron, sakatlığının ciddiyeti hakkında konuşurken Chicago'ya karşı oynarken nasıl hissettiğine de değindi:



"İyi hissettim. Açıkçası, ritim en önemli şey. Birkaç kere içeri girdim fakat topun kontrolünü sağlayamadım. Birkaç şutu kullanırken de eskisi kadar iyi hissetmedim. Ama dört hafta yoktum. Bunları sezonun son aşamasında toparlamak gerekiyor. Ayağımdaki bir tendonu yırttığım söylendi."



LeBron ayrıca iki doktorun kendisine ameliyat olmasını tavsiye ettiğini fakat bunu reddettiğini, ancak bu ameliyatı yaz aylarında geçirme ihtimalinin olduğunu da sözlerine ekledi.



James bu sezon maç başına 36.1 dakikada 29.5 sayı, 8.4 ribaund ve 6.9 asist ortalamaları yakalıyor.





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