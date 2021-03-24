Türkiye'de yapılan en pahalı 14 futbolcu satışının %50'sine imza atan Fenerbahçe, Eljif ve Vedat'ın ardından listeye bir yeni isim daha eklemeye hazırlanıyor; Ozan Tufan💯



Fenerbahçe satıyorpic.twitter.com/7bwH0QBxuJ



— Sporx (@sporx) January 10, 2021

Simone Inzaghi ile Lazio arasındaki büyük aşkın bir bitiş tarihi var; 31 Haziran 2021! Lazio Yönetimi, Inzaghi ile sözleşme yenileme görüşmelerini durdurdu ve sezon sonunu bekleme kararı aldı. Inzaghi'yi beklemeye alan Lazio'da beklemeye pek de alışık olmayan biri var; Igli Tare.Lazio'nun tüm futbol yapısına yön veren Tare, yaz sezonu transfer dönemi için şimdiden pazar araştırmalarına başladı. Sezon başında Fenerbahçe'den toplam 20 milyon euro bedelle transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Vedat Muriqi'nin yerine Ajax'tan 23 yaşındaki Lisandro Martinez'i getirmek isteyen Lazio, bu hamleyi yapabilmek için Kosovalı Vedat'ı elden çıkartmayı planlıyor.Corriere dello Sport'un haberine göre; Bu yaz sonunda yeni bir kadro yapılanmasına gidecek olan Lazio, büyük bir yatırım yaptığı Vedat Muriqi'yi elden çıkartmak istiyor ve bu transfer sürecinden de 15-16 milyon euroluk bir gelir bekliyor.Vedat Muriqi'yi başka bir takıma kiralık gönderme gibi bir planlaması olmayan Lazio, Kosovalı futbolcunun yanı sıra 1 yıl sonra sözleşmesi tamamlanacak olan Felipe Caicedo'dan da Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden bir bonservis bedeli bekliyor.