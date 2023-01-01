Lazio ve Milan Lucas Torreira için pusuda!

Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira, Lazio ve Milan'ın transfer listesinde yer alıyor.



Lazio'nun, Lucas Torreira için Galatasaray'a her an ikinci bir teklif yapabileceği öğrenildi. Uruguaylı orta saha, AC Milan'ın da geniş transfer listesinde yer alıyor.



Galatasaray, daha önce İtalyan ekibinden gelen 7 milyon euro'luk teklifi geri çevirmişti. 2. teklifin 10 milyon euro'ya yakın bir bedel olabileceği kaydedildi.



Ancak Galatasaray'ın böyle bir teklif gelmesi durumunda bu teklifi sezon sonunda değerlendirmek isteyebileceği de gelen bilgiler arasında.



Sarı-kırmızılılar'da 13 lig maçına çıkan Torreira, %88 isabetli pas yüzdesi yakalarken bir de asist üretti.



Galatasaray, 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Lucas Torreira'yı Arsenal'den 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ