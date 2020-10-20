Lazio, Dortmund'u 3 golle yıktı! Vedat Muriqi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu ilk hafta karşılaşmasında Lazio, Dortmund'u ağırladı.



Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele Lazio'nun 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Ciro Immobile, 23. dakikada Hitz (kendi kalesine) ve 76. dakikada Akpa Akpro kaydetti. Dortmund'un tek golünü ise 71. dakikada Erling Haaland attı.



Lazio'da yeni transfer Vedat Muriqi, 67. dakikada Correa'nın yerine oyuna dahil oldu.



Lazio, gelecek hafta Club Brugge deplasmanına konuk olacak. Dortmund ise Zenit'i ağırlayacak.



