Lazio, Dortmund'u 3 golle yıktı! Vedat Muriqi...

Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk hafta maçında Lazio, konuk ettiği Dortmund'u 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Lazio, Dortmund'u 3 golle yıktı! Vedat Muriqi...
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20 Ekim 2020 23:55
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu ilk hafta karşılaşmasında Lazio, Dortmund'u ağırladı.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele Lazio'nun 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Ciro Immobile, 23. dakikada Hitz (kendi kalesine) ve 76. dakikada Akpa Akpro kaydetti. Dortmund'un tek golünü ise 71. dakikada Erling Haaland attı.

Lazio'da yeni transfer Vedat Muriqi, 67. dakikada Correa'nın yerine oyuna dahil oldu.

Lazio, gelecek hafta Club Brugge deplasmanına konuk olacak. Dortmund ise Zenit'i ağırlayacak.



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