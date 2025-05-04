Lazio, deplasmanda tek golle güldü!

İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Lazio, deplasmanda Empoli'yi 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lazio, deplasmanda tek golle güldü!
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04 Mayıs 2025 15:45

İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Lazio, Empoli'ye konuk oldu.

Carlo Castellani Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Lazio 1-0 kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golü dakika 1'de Boulaye Dia kaydetti. 

Empoli'den Lorenzo Colombo, 34 ve 38. dakikalarda gördüğü üst üste iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Lazio'da ise Elseid Hysaj, 66 ve 76. dakikalarda benzer şekilde çift sarı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Bu sonucun ardından Lazio, 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. (3B, 3G)

Öte yandan Empoli, ligde çıktığı son 20 karşılaşmada da galibiyet alamadı. (6B, 14M)

Bu galibiyetin ardından Lazio, 63 puana yükseldi. Empoli, 25 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Lazio, Juventus'u konuk edecek. Empoli, Parma'yı ağırlayacak.

 


 

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