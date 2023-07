Lazio'dan 15 milyon euro'luk transfer!

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Lazio, güçlü bir kadro kurmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda İtalyan ekibi, New York City forması giyen Taty Castellanos'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Lazio, New York City forması giyen 24 yaşındaki santrfor Taty Castellanos ve kulübüyle her konuda anlaştı.



Lazio'nun bu transfer için MLS ekibine 15 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.



Arjantinli oyuncunun Salı günü İtalya'ya gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve Lazio ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalayacağı ifade edildi.



SEZON İSTATİSTİĞİ



Geçtiğimiz sezonu La Liga ekibi Girona'da kiralık geçiren Taty Castellanos çıktığı 37 karşılaşmada 14 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.