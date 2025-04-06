Lazio, Atalanta deplasmanında galip

Serie A'nın 31. haftasında Lazio, deplasmanda Atalanta'yı Gustav Isaksen'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lazio, Atalanta deplasmanında galip
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06 Nisan 2025 20:58
Son güncelleme 06 Nisan 2025 21:00
Serie A'nın 31. haftasında Lazio, deplasmanda Atalanta ile karşılaştı. Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçı Lazio 1-0 kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golü 54. dakikada Gustav Isaksen kaydetti.

Lazio, dört resmi maç aradan sonra kazanırken Atalanta üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Atalanta 58 puanda kalırken Lazio 55 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Atalanta, sahasında Bologna'yı ağırlayacak. Lazio ise gelecek hafta ligde Roma ile karşılaşacak.

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