Serie A'nın 31. haftasında Lazio, deplasmanda Atalanta ile karşılaştı. Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçı Lazio 1-0 kazandı.



Lazio'ya galibiyeti getiren golü 54. dakikada Gustav Isaksen kaydetti.



Lazio, dört resmi maç aradan sonra kazanırken Atalanta üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.



Bu sonucun ardından Atalanta 58 puanda kalırken Lazio 55 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Atalanta, sahasında Bologna'yı ağırlayacak. Lazio ise gelecek hafta ligde Roma ile karşılaşacak.



