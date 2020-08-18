Lautaro Martinez: 'Inter, böyle maçlar için var'

Inter'in yıldız forvet oyuncusu Lautaro Martinez, Shakhtar Donetsk'i 5-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldikleri maçın ardından konuştu.



Martinez, "İnanılmaz bir geceydi. Hayal ettiğimiz noktaya gelmeyi başardık. Inter olarak yarı finalde bu tür maçlar için ne kadar kaliteli olabileceğimizi gösterdik. Finale şimdiden hazırız. Bu tür hedefler için yaşıyor ve oynuyoruz. Takımın oyunundan ve performansından ötürü çok mutluyum. Büyük bir karakter ortaya koyduk. Maç maç daha iyi performanslar ortaya koyuyoruz. Kendi performans gelişimimden ötürü de mutluyum. Bu başarıyı ve attığım golleri eşime ve aileme armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.



Finaldeki rakipleri Sevilla'yı değerlendiren Lautaro Martinez, "Sevilla, çok güçlü bir takım. Önümüzde sadece birkaç gün var ve hem dinlenip hem hazırlanmaya çalışacağız. Bu özel maçta en iyi performansımızı sergilemeliyiz. Umarım her şey yolunda gider ve kupayı eve götürebiliriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



