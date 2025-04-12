Larin attı, Mallorca deplasmanda Sociedad'ı devirdi

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İspanya La Liga'nın 31. hafta maçında Mallorca, Real Sociedad'a konuk oldu.
İspanya La Liga'nın 31. hafta maçında Mallorca, Real Sociedad'a konuk oldu.
Reale Arena'daki mücadeleyi deplasman ekibi 2-0'lık skorla kazandı.
Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri, 29. dakikada Cyle Larin ile 47. dakikada Sergi Darder kaydetti.
Mallorca forması giyen Vedat Muriqi sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.
Öte yandan mücadeleye ilk 11'de başlayan ve Mallorca'nın ilk golünü atan Cyle Larin 79. dakikada yerini Abdon Prats'a bıraktı.
Bu sonucun ardından Mallorca, puanını 43'e yükseltti. Real Sociedad, 41 puanda kaldı.
İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Mallorca, Leganes'i konuk edecek. Real Sociedad, Villarreal deplasmanına gidecek.