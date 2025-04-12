Larin attı, Mallorca deplasmanda Sociedad'ı devirdi

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Mallorca, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Larin attı, Mallorca deplasmanda Sociedad'ı devirdi
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12 Nisan 2025 17:02

İspanya La Liga'nın 31. hafta maçında Mallorca, Real Sociedad'a konuk oldu.

Reale Arena'daki mücadeleyi deplasman ekibi 2-0'lık skorla kazandı. 

Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri, 29. dakikada Cyle Larin ile 47. dakikada Sergi Darder kaydetti. 

Mallorca forması giyen Vedat Muriqi sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

Öte yandan mücadeleye ilk 11'de başlayan ve Mallorca'nın ilk golünü atan Cyle Larin 79. dakikada yerini Abdon Prats'a bıraktı. 

Bu sonucun ardından Mallorca, puanını 43'e yükseltti. Real Sociedad, 41 puanda kaldı. 

İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Mallorca, Leganes'i konuk edecek. Real Sociedad, Villarreal deplasmanına gidecek.

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