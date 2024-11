Lara Nalbantoğlu: 'Atatürk kızı olarak İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum'

Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde yer alan milli yelkenci Lara Nalbantoğlu, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda elde ettiği deneyimin Los Angeles'ta kendisine yardımcı olacağına inanıyor. Milli sporcu, "Benim için olimpiyat her açıdan çok başarılı bir deneyimdi. Final sonuçlarına baktığımızda aslında puanlar birbirine çok yakındı. Madalya yarışına kalamadık. Benim için harika bir deneyim cepte olmuş oldu. Sonuçlara da baktığınızda ilk 10 dışında kalan sporcuların puanları birbirine çok yakın. Aslında bu, bizim için çalışarak ve bazı şeyleri mükemmele yakın yaparak ulaşabileceğimiz bir hedef olduğunu gösteriyor. Bu olimpiyatta Lara, bir şampiyonun, elit bir olimpik sporcunun nasıl yaşaması gerektiği, nasıl günlük rutinin devam ettirmesi gerektiğini öğrendi. 2028 olimpiyatlarında Atatürk'ün kızı olarak kürsüde İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum" dedi.



Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başarılı yelkencisi Lara Nalbantoğlu, Ay-yıldızlı bayrağı ve sarı-lacivertli kulübü Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda temsil etti. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin 23 yaşındaki sporcusu, Deniz Çınar ile mücadele ettiği 470 karışık kategorisinde final bileti alamamış ve oyunları 16'ncı sırada tamamlayarak organizasyona veda etmişti. Lara Nalbantoğlu, ilk kez katıldığı olimpiyatlarda elde ettiği deneyimi, yaşadıklarını, gelecek hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Paris'e kotayı aldığı dönemde elde ettiği başarının şokunu bir süre yaşadığını belirten genç sporcu, "Olimpiyat kota yarışından sonra ve aynı zamanda olimpiyata kadar, olimpiyatta da aynı şekilde bu başarının şokunu, heyecanını dönem dönem yaşadım. Hatta milli takımdan yine Merve Vatan ile aynı odada kaldık. Onunla da ara ara birbirimize espriler yapıp 'Aa biz olimpiyattayız' şeklinde mutluluğumuzu paylaştığımız anlar oluyordu. Benim için olimpiyat her açıdan çok başarılı bir deneyimdi. Çünkü benim sınıfımda deneyim çok ön planda. Diğer ülkelere baktığımızda da sporcuların en az 7 ve üstü deneyimleri var. O yüzden sürece 8 ay önceden başlayan, sıfırdan başlayan biri için benim için çok inanılmaz bir deneyim oldu. O yüzden bir yandan da geleceğe aslında umutla bakmamı sağladı. Ben de elde ettiğim başarının üstüne koyarak ilerlemek istiyorum; antrenmanlara hiç ara vermeden çalışıyorum" diye konuştu.



Yelken yarışlarının Marsilya'da gerçekleştiğini aktaran Lara, "Çünkü Paris'te deniz olmadığı için Marsilya'da yapmış bulunduk ve Marsilya, Paris'e göre inanılmaz sıcaktı ve güneşliydi. Dolayısıyla rüzgar da beklediğimizden daha azdı. O yüzden bizim için biraz bol beklemeli, uzun günleri içeren bir yarış süreci oldu. Bazı günler yarış yapamadığımız oldu. Hatta iki yarış eksiğimizle olimpiyatı tamamladık. Final sonuçlarına baktığımızda aslında puanlar birbirine çok yakındı. Madalya yarışına kalamadık. Benim için harika bir deneyim cepte olmuş oldu. Sonuçlara da baktığınızda ilk 10 dışında kalan sporcuların puanları birbirine çok yakın. Aslında bu, bizim için çalışarak ve bazı şeyleri mükemmele yakın yaparak ulaşabileceğimiz bir hedef olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.



Sarı-lacivertli sporcu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bu olimpiyatta Lara, bir şampiyonun, elit bir olimpik sporcunun nasıl yaşaması gerektiği, nasıl günlük rutinin devam ettirmesi gerektiğini öğrendi. Ve bu konuyu en doğru insanlardan öğrendiğim için ve en iyi sporculardan öğrendiğim için kendimi ayrıca çok şanslı hissediyorum."



Milli yelkenci Merve Vatan ile olimpiyat sürecinde oda arkadaşı olduklarını aktaran milli sporcu, "Oda arkadaşım Merve Vatan olduğu için genellikle beraber vakit geçirdik. Açılış seremonisi için iki günlüğüne hem açılış günü hem de ertesi günü Paris'te Olimpiyat Köyü'nde vakit geçirdik ve oraya adım attığım an çok kalabalıktı. Birçok ülkeden sporcular vardı, antrenörler vardı ve gerçekten tüylerim diken diken oldu. Çok gurur verici bir hissiyattı ve gerçekten başka olimpik sporculardan da duyabileceğiniz gibi tarif edilemeyen bir his vardı. Paris'in en sevdiğim özelliklerinden biri oradaki köyde bütün sporcuların birbirleriyle pin değiştirme isteğiydi. Şu anda başka ülkelerden birçok pin'im oldu. Zimbabve, Mali, Estonya, Almanya ve İngiltere gibi. Ben de öyle bir koleksiyon yapmaya karar verdim. Aynı şekilde Marsilya'daki olimpiyat köyümüzde de dünyanın en iyi yelkencileriyle beraber olduğum için çok özel hissettim kendimi. Gerçekten olimpiyat ne kadar özel bir organizasyon olduğunu buradan anlayabiliriz. Açılış seremonisinde üstünde bulunduğumuz tekneden bizi destekleyen insanlara el salladık. Onlarla beraber sevindik. Özellikle nehrin sonlarına doğru yaklaştığımızda Türk bayrağı açan vatandaşlarımızı gördük. Bu hissiyat çok gurur vericiydi ve kendimizi o büyük ekranda görmek paha biçilemez bir deneyim oldu. Yarışlarımız canlı yayınlandı. Ve yarış parkurunun üzerinde helikopter dolaşıyordu. Ve her yerde kameramanların olduğu botlar vardı. O helikopterin sesini duymak hem beni çok heyecanlandırdı hem de var gücümle savaşmam gerektiğini, mücadele etmem gerektiğini tekrar tekrar bana hissettirdi" değerlendirmesinde bulundu.



2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılmanın kolay olmayacağını bildiğini vurgulayan Lara, şunları kaydetti:



"Hedefim 2028 olimpiyatlarında mücadele edip ülkemize madalya kazandırmak. Ve bu sürece giden yolla madalya koleksiyonuma Avrupa ve dünya şampiyonluklarını eklemek istiyorum. Farkındayım, kolay bir yol değil. Çok fazla fedakarlık yapmamız gereken ve kendimizi adamamız gereken bir süreç. Takım arkadaşımın disiplinine, motivasyonuna ve bana olan desteğine çok güveniyorum. Bir yandan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışmış olmam ekibimiz için aslında çok önemli bir tecrübe. Çünkü henüz yeni başladığımız bir ekip arkadaşım var ve ben ona bilgimi, tecrübemi, yaşadığım anları aktarabileceğim ve ona ışık olabileceğimi düşünüyorum. Bu da bir takım olmanın parçası olduğunu düşünüyorum. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları hazırlıklarına Eylül ayında çoktan başlamış bulundum. Önümde aslında uzun gözüken ama çok da hızlı geçebilecek bir 4 sene var. Ve bizim yarışlarımız yaklaşık 6 gün sürdüğü için burada mental kuvvetliliğin, güçlülüğün ön plana çıktığını görebiliyoruz. Bu süreçten keyif almayı ve vaktimi en verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Aynı şekilde ekip arkadaşımla da öyle. Antrenmanlarımızda minik minik hedeflerimiz oluyor ve her antrenmanda ona ulaşmaya çalışıyoruz ki işin sonunda o yapbozun parçalarını doğru bir şekilde birleştirebilelim. Yeni sezon Mart ayında başlıyor ama bizim için aslında önemli olan Polonya'daki dünya şampiyonası. Ona gitme hedefimiz var. Ve onun için de çalışmalarımızı en doğru, en verimli şekilde devam ettiriyoruz."



Ay-yıldızlı yelkenci, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yarışı birinci bitirip Avrupa şampiyonu olduğunuzu birincilik kürsüsünde olduğunuz anın mutluluğu ve bunu ekip arkadaşınızla paylaşıyor olmanın mutluluğu çok önemli. Bu küçük ama aslında büyük mutluluklar veren anlar için devam ediyorum. Bu his paha biçilemez güzellikte benim için. Kendimi adamamı, motivasyonumu bulmamı hep bu anları düşünerek tekrar tekrar sağlıyorum. Hatta spor salonumuzda kulübün olimpiyat madalyaları var. Antrenman yaparken ortadaki altın madalyaya bakmak gerçekten beni olabildiğince fazla motive ediyor."



Olimpiyat sürecinden önce yaşadıklarına da değinen Lara, "Olimpiyatlar gerçekten benim için unutulmaz bir deneyim oldu. Ailem, arkadaşlarım, antrenörlerim benimle ne kadar gurur duyduklarını hissettirdiler ve onlara çok teşekkür ederim. Hem fiziksel hem de mental olarak zorlayıcı tarafları oldu. Bu süreçte bana inanıp destek veren herkese minnettarım. Kulübümüz tarafından da çok güzel bir organizasyon yapıldı. Başkanımız Ali Koç'un, yönetim kurulu üyelerimizin, sponsorlarımızın aynı zamanda olimpik sporcuların, antrenörlerin de katıldığı bir yemek etkinliği düzenlendi. Aynı şekilde olimpiyata gitmeden önce de böyle bir organizasyon yapılmıştı. Ve bize ne kadar değer verdiklerini hissettirmeleri profesyonel bir sporcu için birçok önemli bir faktör. Her antrenmanda yanımda olan ve bana sadece teknik değil, moral desteği de veren antrenörüm Romain Bonnaud'a da teşekkür ederim. Fenerbahçe Doğuş'un bana olan desteği de çok kıymetli. Kulübümüzün gücü ve sponsorumuzun desteğiyle daha büyük başarılara imza atacağımıza olan inancım sonsuz" dedi.



Yelken sporunun görsel şöleni, görselliği fazla olan bir spor dalı olduğunun altını çizen 23 yaşındaki milli sporcu, "O yüzden ben bunu daha da yaygınlaştırmak ve daha çok insana, daha çok kız çocuğuna ulaştırmak istiyorum ve bu yüzden de sosyal medyamı daha aktif bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. 2028 olimpiyatlarında Atatürk'ün kızı olarak kürsüde İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum" diye konuştu.



Olimpiyat Köyü'nde yaşadıklarını da anlatan Lara Nalbantoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Açılış seremonisi için köyün içinden yürüyerek geçmemiz gerekiyordu. Biz de Avustralya binasının önünden geçtik ve Avustralyalı kadın sporcular çok tatlılardı ve ayakkabılarımızı çok beğendiklerini ve sonrasında değişmek istediklerini söylediler. Keşke onlarla daha fazla zaman geçirebilseydim. Gerçekten çok cana yakın duruyorlardı. ABD'li atlet, 100 metre koşucusu Noah Lyles'ı gördüm. Gerçekten çok şaşırdığım bir andı benim için. Gerçekten sosyal medyada nasılsa gerçekte de öyleymiş. ABD'li kadın atlet Sha'Carri Richardson'ı görmek isterdim. Açılış seremonisinde botlarımız ABD ile karşılıklı geçti. Ama o kadar bakmama rağmen LeBron James'i ve Stephen Curry'i görememek beni biraz üzdü. Kendi spor dallarında en iyi olan isimleri görmek aslında 10 bin saati bir an önce doldurmam gerektiğini ve antrenman yapma isteği uyandırıyor. 10 bin saatimi tamamladıktan sonra ustalaşacağımı düşünüyorum. Roman yazarı Malcolm Gladwell'ın Outliers kitabında gördüğüm şekilde 10 bin saat bir sporcu için ya da bir işte ustalaşmak isteyen kişi için çok önemli. Ancak o 10 bin saati doldurduktan sonra o işi ustalaşıp en doğru şekilde yapabiliyoruz. Manevraları yaptığımızda ve tekne üstünde bulunduğumuz her anın bir öncekiyle ya da bir sonraki günle tamamen aynı olması gerekiyor."



Olimpiyatlar için Fransa'ya 10-15 gün öncesinden gittiklerini anlatan milli yelkenci, "Çok şanslıyım ki yarışlar başlamadan önce uyku sorunlarım ortaya çıktı. Heyecandan tabii ki de. İlerleyen zamanlarda yarışların başında çok heyecanlı olacağımı düşünmüştüm. Ama Deniz Çınar ağabeyin o sakinliği sanırım bana da geçmiş olacak ki hiç heyecanlanmadım. Sanki benim için ofiste bir başka gün gibiydi. Ve rutinlerime daha sağlıklı, daha zihnim açık bir şekilde devam edebildim. Heyecanlandığım anlardan bir tanesi de yarışta parkurumuzun üstünde helikopterin de dolaşması oldu. Daha heyecanlı ve istekli bir şekilde başlıyordum. Genel olarak iletişim açısından hem antrenörüm olsun hem ekip arkadaşım Deniz ağabey olsun çok yumuşak bir süreçti benim için. Yani gayet sakin, eğlenceli. Benim çok keyif aldığım bir dönem oldu. Ve aynı zamanda antrenörüm yarış öncesinde benimle motivasyon videoları paylaştı. Daha çok Kobe Bryant'tan videolar izledik" sözleriyle konuşmasını tamamladı.



Lara Nalbantoğlu ile beraber mücadele edecek olan Can Ertürk ise "Lara'nın yeni ekip arkadaşıyım. Beraber yeni ekip olduk ve antrenmanları iki aydır sürdürüyoruz. Biraz alışmak zor oldu ama sonuçta yeni bir ekip, tekne de yine aynı şekilde; benim için özellikle. Önümüzde çok uzun bir süreç var. Elimizden geleni yapacağız. Lara olimpiyatlarda yarıştı ve eminim ki güzel sonuç alsalardı bile daha fazlasını yapmak isteyeceğini düşünüyorum. O yüzden bu 4 yılda eminim ki daha zorlu geçecektir, o da daha çok çalışmak istiyordur. Beraber daha çok çalışıp öncelikle kotayı alıp daha sonrasında başarılı bir sonuç almayı düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.