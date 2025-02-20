Charlotte Hornets, Luka Doncic'in zorlandığı ve LeBron James'in son bölümde skoru eşitleyemediği maçta Los Angeles Lakers'ı 100-97 mağlup etti.



Hornets galibiyetinde Miles Bridges 29 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, LaMelo Ball 27 sayı kaydetti. Mark Williams, kendisini aldıktan sonra anlaşmayı iptal eden Lakers'a karşı ise 10 sayı ve 9 ribaund ile maçı tamamladı.



James, 26 sayısının 16'sını son çeyrekte bulsa da, maç bitiminden önce denediği iki üçlük denemesini kaçırdı. Doncic ise, Lakers formasıyla üçüncü maçında 14 sayı, 11 ribaund ve 8 asistle oynadı.



Hornets bu gece Denver Nuggets'a karşı, Lakers ise Portland Trail Blazers'a karşı oynayacak.



