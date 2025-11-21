21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
20:00
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
22:30
21 Kasım
Valencia-Levante
23:00
21 Kasım
Nice-Marsilya
22:45
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
20:30
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
20:30
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

LaMelo Ball ve Hornets, takas ihtimaline açık

Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball, Yahoo Sports'tan Kelly Iko'nun haberine gör kulüpten takas edilmeye sıcak bakıyor.

calendar 21 Kasım 2025 13:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
LaMelo Ball ve Hornets, takas ihtimaline açık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball, Yahoo Sports'tan Kelly Iko'nun haberine gör kulüpten takas edilmeye sıcak bakıyor.

Ball'ın organizasyona yönelik memnuniyetsizliğinin son dönemde arttığı belirtiliyor. Öte yandan kulüp kaynakları da Hornets yönetiminin Ball'ı takas etmeye açık olduğunu doğruluyor. Ball'ın kontratında önümüzdeki üç sezon için toplam 130 milyon dolar bulunuyor, ancak henüz 24 yaşında olması ve farklı bir takımda yeniden potansiyeline ulaşabileceği düşünülüyor.

Hornets, sezonu 4 galibiyet 11 mağlubiyetle sürdürüyor. Yıldız oyuncu, Çarşamba günü 2 galibiyet 13 mağlubiyetlik Indiana Pacers karşısında alınan 127-119'luk yenilgide maçın son 4 dakika 32 saniyesinde kenarda tutulmuştu.


Ball bu sezon Hornets ile çıktığı dokuz maçta 31.4 dakika ortalamayla 21.6 sayı, 6.9 ribaund ve 9.6 asist üretiyor. Üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 30'un altında, genel şut yüzdesinde de yüzde 40'ın altında bir performans sergiliyor.

2020 NBA Draftı'nda üçüncü sıradan seçilen Ball, aynı sezon Yılın Çaylağı ödülünü kazanmıştı. 2022 yılında All-Star seçilen genç guard, o dönemden bu yana sakatlıklar ve istikrarsız performanslarla mücadele ediyor.

Başantrenör Charles Lee, Brandon Miller, Miles Bridges ve Kon Knueppel için daha yapılandırılmış bir hücum sistemi oluşturmaya çalışıyor.

Ball, Yahoo haberine X üzerinden bir soytarı (clown) emojisi paylaşarak yanıt verdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.