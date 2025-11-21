Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball, Yahoo Sports'tan Kelly Iko'nun haberine gör kulüpten takas edilmeye sıcak bakıyor.Ball'ın organizasyona yönelik memnuniyetsizliğinin son dönemde arttığı belirtiliyor. Öte yandan kulüp kaynakları da Hornets yönetiminin Ball'ı takas etmeye açık olduğunu doğruluyor. Ball'ın kontratında önümüzdeki üç sezon için toplam 130 milyon dolar bulunuyor, ancak henüz 24 yaşında olması ve farklı bir takımda yeniden potansiyeline ulaşabileceği düşünülüyor.Hornets, sezonu 4 galibiyet 11 mağlubiyetle sürdürüyor. Yıldız oyuncu, Çarşamba günü 2 galibiyet 13 mağlubiyetlik Indiana Pacers karşısında alınan 127-119'luk yenilgide maçın son 4 dakika 32 saniyesinde kenarda tutulmuştu.Ball bu sezon Hornets ile çıktığı dokuz maçta 31.4 dakika ortalamayla 21.6 sayı, 6.9 ribaund ve 9.6 asist üretiyor. Üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 30'un altında, genel şut yüzdesinde de yüzde 40'ın altında bir performans sergiliyor.2020 NBA Draftı'nda üçüncü sıradan seçilen Ball, aynı sezon Yılın Çaylağı ödülünü kazanmıştı. 2022 yılında All-Star seçilen genç guard, o dönemden bu yana sakatlıklar ve istikrarsız performanslarla mücadele ediyor.Başantrenör Charles Lee, Brandon Miller, Miles Bridges ve Kon Knueppel için daha yapılandırılmış bir hücum sistemi oluşturmaya çalışıyor.Ball, Yahoo haberine X üzerinden bir soytarı (clown) emojisi paylaşarak yanıt verdi.