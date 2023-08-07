Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu Anthony Davis'in sözleşmesini üç yıllığı 186 milyon dolara uzattı.



Lakers'ın basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı ve genel menajeri Rob Pelinka, uzatma kararını şu şekilde duyurdu:



"Anthony ile yaptığımız görüşmelerde, önümüzdeki birkaç yıl boyunca takımımıza liderlik etme arzusu fazlasıyla netleşmiş oldu. AD, yüksek karakteriyle birleşen en çalışkan olma arzusunun, gelecek sezonlar için kültürümüzü tanımlamaya yardımcı olacağını anlamış durumda. Ligin en dominant iki yönlü oyuncularından birinin sözleşmesini uzatabildiğimiz gün, Lakers camiası adına gurur verici bir gündür."



2022-23 sezonunda Davis, Lakers için 56 maçta forma giymiş ve kariyerinin en iyisi olan %56,3'lük şut isabetiyle 25,9 sayı, 12,5 ribaund, 2,6 asist, 1,1 top çalma ve 2,0 blok ortalamaları yakalamıştı.



