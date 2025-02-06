Lakers, Mark Williams karşılığında Knect ve Reddish'i takasladı

Los Angeles Lakers'ın Dalton Knecht, Cam Reddish, 2031 birinci tur draft hakkı ve 2030 draft seçim değişimi karşılığında Charlotte Hornets'tan Mark Williams'ı kadrosuna kattığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Lakers, Mark Williams karşılığında Knect ve Reddish'i takasladı
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06 Şubat 2025 13:30
Los Angeles Lakers'ın Dalton Knecht, Cam Reddish, 2031 birinci tur draft hakkı ve 2030 draft seçim değişimi karşılığında Charlotte Hornets'tan Mark Williams'ı kadrosuna kattığı bildirildi.

ESPN'den Shams Charania, Lakers'ın Williams'ı, Hornets'tan Knecht, Reddish, 2031 korumasız birinci tur draft hakkı ve 2030 draft hakkı değişimi karşılığında almayı kabul ettiğini söyledi.

Bu yaz sözleşmesini uzatma hakkı olan Williams, bu sezon 22 maçta ortalama 25.0 dakikada 16.0 sayı, 9.8 ribaund, 2.5 asist ve 1.2 blok ortalamaları yakaladı.

Lakers tarafından 2024 NBA Draftı'nda 17. sıradan seçilmiş olan Knecht, 48 maçta ortalama 20.7 dakikada 9.4 sayı ve 3.1 ribaund istatistikleri kaydetti.

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