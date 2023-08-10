Los Angeles Lakers'ın, merhum efsane oyuncusu Kobe Bryant ve kızı Gigi'nin heykelini, 8 Ağustos 2024'te Crypto.com Arena önünde dikmeyi planladığı belirtildi.



Lakers'ın sahibi Jeanie Buss, geçmişte Bryant, 13 yaşındaki kızı Gigi, altı arkadaşı ve pilotun Ocak 2020'deki helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, efsane oyuncu için bir heykel dikme planları olduğunu açıklamıştı.



DailyMail.com'un haberine göre Bryant'ın eşi Vanessa'nın planlara dahil olduğu, ancak heykeli yapacak sanatçıda henüz karar kılınmadığı bildirildi.



Kobe'nin Lakers kariyeri boyunca giydiği 8 ve 24 numaralı forma numaralarına ithafen belirlenen 8 Ağustos 2024 tarihi için ise, Lakers yönetiminden resmi bir doğrulama beklendiği kayıtlara geçti.



