Los Angeles Lakers'ın, Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving ve Toronto Raptors guardı Fred VanVleet ile ilgilendiği iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania, 'Pat McAfee Show' isimli programda Lakers'ın LeBron James'in iş yükünü yönetme ve potansiyel olarak yeni bir point guard alma ihtiyacından bahsetti.



Charania, Irving ve VanVleet'i Lakers için en iyi seçenekler olarak belirlerken, her iki senaryonun da pek olası olmadığını, fakat takımı güçlendirme olasılıklarını keşfetmek adına önem taşıdığını sözlerine ekledi:



"Ama şimdi Lakers için bence daha da önemli olan nokta, 'Bu yaz döneminde LeBron James'in iş yükünü yönetmek adına neler yapacağız?' üzerine. Çünkü kendisi her gece hücumda bir numaralı opsiyon olacak.



Şimdi, 39 yaşında olmasına rağmen bence bunu yapabilecek kapasitede bir oyuncu olsa da, Lakers kendisini bu konuma getirmek isteyecek midir? Ya da kendisi bunu isteyecek midir?



Bu yüzden bu yaz döneminde kadroyu ciddi anlamda inşa etmek zorunda kalacaklar. Point guard pozisyonundaki D'Angelo Russell maksimum kontratlı bir oyuncu, fakat sezonun son maçında, 4. maçta benche alınmıştı. Peki bu pozisyon için ne yapacaklar? Bence özellikle bu pozisyon üzerinde agresif bir yaklaşım sergileyecekler.



Bana kalırsa Kyrie Irving ve Fred VanVleet, listenin başında olmalılar. Lakers'a gelme olasılıkları var demiyorum, ama o ikiliyle ilgili neler yapabileceklerine bir bakmaları gerektiğini düşünüyorum."



Bu sezon Mavericks'te forma giydikten sonra yaz döneminde sınırsız serbest kalacak olan Irving, maç başına 27.1 sayı, 5.1 ribaund ve 5.5 asistle oynamıştı.



Öte yandan, Raptors ile sözleşmeli olsa da önümüzdeki sezon için kontratında oyuncu opsiyonuna sahip olan VanVleet'in, bu opsiyonu kullanmak veya serbest oyuncu piyasasını keşfetmek için 15 Haziran'a kadar zamanı bulunuyor. VanVleet bu sezon maç başına 19.3 sayı, 4.1 ribaund ve 7.2 asist ortalamaları yakalamıştı.