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"Lakers, bu yaz Anthony Davis takasını görüşebilir" iddiası!

Los Angeles Lakers'ın yaz döneminde Anthony Davis için takas görüşmeleri yapabileceği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın yaz döneminde Anthony Davis için takas görüşmeleri yapabileceği öne sürüldü.

Lakers'ta şampiyonluk kazandığı ilk yılı dışında Davis'in, bir süredir tüm sezon boyunca oynamasını engelleyen sakatlıklarla boğuştuğu biliniyor.

Bazı analistlerin AD'nin Los Angeles'taki geleceğini sorgulamaya başlamasıyla, ESPN'in 'Get Up' programında konuşan Brian Windhorst, takımın yıldız oyuncuyu takas etme ihtimalinin olanak dışı olmadığını söyledi:

"Sanırım tartışılan bir konu olacak. Bana göre bu bir hata olur, çünkü sağlıklı olduğu zamanlarda en iyi 15 oyuncudan birinden bahsediyoruz. Onun yeri doldurulmaz."

Davis bu sezon maç başına 35.1 dakikada 23.1 sayı, 9.7 ribaund ve 2.9 asist ortalamalarına sahip ve önümüzdeki Cuma günü yaklaşık 2 aylık yokluğundan geri dönmeyi planlıyor.


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