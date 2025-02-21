Lage: 'Orkun Kökçü, oynayabilecek durumda'

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, ligde cumartesi günü Boavista ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Lage, Monaco maçında sekerek oyundan çıkan milli futbolcu Orkun Kökçü için gelen sorunun ardından, "Orkun Kökçü, oynayabilecek durumda. İlk 11'le ilgili kararımı daha sonra vereceğim." yanıtını verdi.



Monaco maçında skoru 3-3'e getiren golü atan ve Benfica'ya turu getiren 24 yaşındaki Orkun Kökçü, bu sezon Portekiz ekibinde çıktığı 35 maçta 7 gol attı ve 6 asist yaptı.



