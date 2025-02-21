Lage: "Orkun Kökçü, oynayabilecek durumda"

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Monaco maçında sekerek oyundan çıkan Orkun Kökçü'nün Boavista maçında oynayabilecek durumda olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lage: 'Orkun Kökçü, oynayabilecek durumda'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2025 18:07
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, ligde cumartesi günü Boavista ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Lage, Monaco maçında sekerek oyundan çıkan milli futbolcu Orkun Kökçü için gelen sorunun ardından, "Orkun Kökçü, oynayabilecek durumda. İlk 11'le ilgili kararımı daha sonra vereceğim." yanıtını verdi.

Monaco maçında skoru 3-3'e getiren golü atan ve Benfica'ya turu getiren 24 yaşındaki Orkun Kökçü, bu sezon Portekiz ekibinde çıktığı 35 maçta 7 gol attı ve 6 asist yaptı.


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery