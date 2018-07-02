LA Clippers'ın "70 milyon dolar" planı

LA Clippers, 2019'da neredeyse 70 milyon dolarlık bir maaş boşluğuna sahip olmak için yeterli esneklik sağlamayı planlıyor.



Clippers Kawhi Leonard, Kevin Durant, Klay Thompson, Jimmy Butler, Kyrie Irving, Kevin Love ve Kemba Walker'ın serbest oyuncular arasında yer alacağı bu yaz döneminde, iki maksimum kontrat ödeyebileceği oyuncuları kovalayacak.



Clippers'ın geçen hafta Washington Wizards'dan Austin Rivers takasında edindikleri Patrick Beverley, Tobias Harris, Wesley Johnson, Boban Marjanovic ve Marcin Gortat'ın kontratları, bu sezondan sonra bittiğinde LA ekibine 55 milyon dolarlık bir rahatlık sağlayacak.



