Kyrie: "Tarihte bizim gibi takımları çok görmeyiz"

Brooklyn Nets süperstarları James Harden ve Kyrie Irving, dün gece Oklahoma City Thunder'a karşı alınan 147-125'lik galibiyetten sonra konuştular.



Kevin Durant'in aşil sakatlığının iyileşme sürecine devam ederken dinlenme planının bir parçası olarak oynamadığı maçta, Kyrie ve Harden dizginleri ele aldı ve 25'er sayı bularak, toplamda 50 sayı kaydettiler.



Harden, maçtan sonra şunları söyledi:



"Açıkça, hücumda bir ritim yakalıyoruz. Ama aynı zamanda savunmada da yakalıyoruz. Güçlü ve zayıf yönlerimizi ve daha iyi hale gelebileceğimiz şeyleri öğreniyoruz."



"BÖYLE TAKIMLARI TARİHTE SIK SIK GÖRMEYİZ"



Kyrie ise şu açıklamaları yaptı:



"Her zaman söylediğim gibi, hiçbir günü hafife almayacağım. Böyle oyuncuların bir araya geldiği bir takımı, tarihte sık sık görmüyoruz. Bu adamlardan bazıları geçen yıl kendi takımlarında ilk beş oyuncularıydı, bazıları MVP adaylarıydı. Ve tüm bu kolektif yeteneklere sahip olup bundan en iyi şekilde yararlanmamak, kendimize kötülük yapmak olurdu.



Her galibiyet çok tatmin edicidir, ancak tüm takım iyi oynadığında ve kolektif olarak harika şeyler yaptığında alınanları, kesinlikle diğerlerinden sıyrılır.



Her gece herkes bize meydan okuyacak ve en iyi oyununu ortaya koymaya çalışacak. Bizler de güçlü yönlerimizi kullanmak için bir süreklilik yakalamaya uğraşacağız."