Dallas Mavericks guardı Kyrie Irving'in Miami Heat'e katılmak istediği, ancak Heat'in Damian Lillard veya Bradley Beal'in peşinden gitmek istediği iddia edildi.



South Florida Sun Sentinel'den Ira Winderman, Sirius XM radyo programına konuk olduğu sırada Irving için "Miami'ye gelmek istiyor" ifadesini kullandı:



"Kyrie Irving'in buraya gelmek istediğini düşünüyorum... ama Heat'in Kyrie'nin isteklerine boyun eğeceğini düşünmüyorum. Buna çok daha uzak bir olasılık olarak bakıyorum."



Bu sezon Irving, Brooklyn Nets ve Mavericks formalarıyla 27.1 sayı, 5.1 ribaund ve 5.5 asist ortalamaları yakalamıştı.





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