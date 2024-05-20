Ali Koç'tan olay açıklamalar: 'Şerefsizlere gösterdik'

Selahattin Baki: "Görüyorum ki başkanımla yaşanan 5 saniyelik bir tartışma gündeme oturmuş. Bizim dışarı çıkmamıza izin verilmediği için ortamın gerilme ihtimali vardı. Başkan özellikle beni uyardı, bir tek sen bir şey yapmayacaksın dedi. Sağ elinde kan gördüm, başkanımıza doğru hamle yapan birini gördüm. Onun sonrasında olan bir durum. Bizim üstümüzden gündem yaratmaya kalkmasınlar, biz siyasetçilere yanağımızı okşatmıyoruz. Başkanımızla yaşadığımız 3 saniyelik bir şey."



Selahattin Baki: "

Biz başkaları gibi siyasetçilere yanağımızdan makas aldırtmıyoruz

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