Kyrie Irving'in sağ topuğunda ezilme tespit edildi

Dallas Mavericks, Kyrie Irving'in takımın Portland Trail Blazers'a karşı oynadığı son maçta sağ topuğunda ezilme gerçekleştiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Kyrie Irving'in sağ topuğunda ezilme tespit edildi
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11 Aralık 2023 11:00
Dallas Mavericks, Kyrie Irving'in takımın Portland Trail Blazers'a karşı oynadığı son maçta sağ topuğunda ezilme gerçekleştiğini duyurdu.

ESPN'den Tim MacMahon, tedavi görmek için Dallas'a dönen ve parkelere ne zaman döneceği henüz bilinmeyen Irving'in herhangi bir yapısal hasara maruz kalmadığını bildirdi.

31 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın ilk yarısında takım arkadaşı Dwight Powell'ın bir ribaund pozisyonunda üzerine düşmesi sonucu sakatlanmıştı. Irving oyunu terk etmiş ve bir daha dönmemiştşi.

Irving bu sezon ayak ağrıları sebebiyle dört maç kaçırmıştı.

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