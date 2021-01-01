Kuzma: "Sacramento'ya takas edildim sanıyordum!"

Washington Wizards forveti Kyle Kuzma, bu yaz Wizards'tan önce Sacramento Kings'e gideceğini sandığını açıkladı.



Geçtiğimiz birkaç ay boyunca, Kuzma sayısız takas söylentisine konu olmuştu ve en sonunda, Russell Westbrook'u Los Angeles Lakers'a gönderen takasın bir parçası olarak Washington'a takas edilmişti.



Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas'ın "No Chill" podcast'inde konuk olan Kuzma, Sacramento'ya takas olacağına ikna olduğunu itiraf etti:



"Şok olmuştum, çünkü Sacramento'ya gideceğimi sanıyordum. Buddy Hield için takas işleminde sona varılmıştı. Kendi içimden 'Tamamdır, Sacramento'dayım. 45 dakikalık uçuş, fena değil.' diyordum. Ama sonra birdenbire 'Washington'a gidiyorsun' dediler.



Açıkçası çok heyecanlanmıştım, çünkü benim için daha uygun bir yer. Sacramento'ya gitmek de eğlenceli olurdu, kesinlikle daha iyi oynardım. Ancak bu ligde gerçekten kazanan biri olmaya çalışan Brad Beal ile oynama fırsatına sahip olmak, tam anlamıyla mükemmel bir fırsat."



25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Lakers formasıyla 32 maçta 12.9 sayı, 6.1 ribaund ve 1.9 asist istatistikleriyle oynamıştı.



