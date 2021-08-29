Kural ne diyor? Sahada 2 Türk ile oynanabilir mi?

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta 8+3 kuralı tartışmalara neden oldu.Salih Uçan'ın 48. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından Sergen Yalçın oyuna müdahale etti. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Sergen Yalçın, sahada 3 Türk olması gerektiğini düşünerek, Alex Teixeira'yı kenara aldı ve Necip Uysal'ı oyuna soktu. Bu değişiklik öncesinde Beşiktaş teknik heyeti, 'Türk oyuncu mu sokmamız gerekiyor?" diyerek 4. hakem Onur Özütoprak'a danıştı. Siyah-beyazlı takım, 4. hakemden 'Evet' yanıtı aldı ve değişiklik gerçekleşti.Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun oyun kurallarına göre, oyuna Türk futbolcu girmek zorunda değildi!Kırmızı kart ile oyuncusu eksilen takımın sahada 3 Türk oyuncu ile yer alması gibi bir zorunluluk bulunmuyor."Süper Lig: Süper Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Bu futbolculardan en fazla 8 futbolcuya aynı anda sahada yer alabilecek.""Hakem camiası çok büyük krizin eşiğinden döndü. MHK şanslıydı, Beşiktaş puan kaybetseydi, MHK'ye taarruz olacaktı. 4. hakemin sorumluluğu yok ama ona soruldu. Biliyorsa söylesin, bilmiyorsa karışmasın. Beşiktaş puan kaybetse, okların hedefin Onur Özütoprak olacaktı."