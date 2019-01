Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda medipol Başakşehir, İstanbul'da 1-0 yendiği Hatayspor ile deplasmanda karşılaştı. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Hatayspor 4-1 kazanarak tur atladı. Başakşehir ise kupaya sürpriz bir şekilde veda etti.Hatayspor'un gollerini 12. dakikada Yusuf Abdioğlu, 25 ve 65. dakikada Mirkan Aydın, 43. dakikada. Selim Ilgaz kaydetti. Medipol Başakşehir'in tek golü 19. dakikada Milos Jojic'ten geldi.Medipol Başakşehir, Hatayspor deplasmanına yedek futbolcularıyla çıktı. Ancak yine de oldukça güçlü bir 11 ile mücadele eden Başakşehir beklemediği bir skorla karşılaştı. Abdullah Avcı, ikinci yarıda Edin Visca, Stefano Napoleoni ve İrfan Can Kahveci oyuna sürerek skoru değiştirmeye çalıştı ama bu düşüncesi başarılı olmadı.Genç teknik adam İlhan Palut yönetimindeki Hatayspor, Başakşehir'i eleyerek önemli bir başarının altına imza attı. Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.12. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol taraftan Tom'un kullandığı kornerde ceza alanı içine gelen topa iyi yükselen Yusuf Abdioğlu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-019. dakikada Medipol Başakşehir, karşılaşmada beraberliği yakaladı. Orta saha yakınlarında topu önünde bulan Jojic, bir süre ilerledikten sonra ceza sahası önünden yaptığı düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-125. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. Sağ kanatta Tom'dan aldığı pas sonrası Attamah'ı da geçip ceza sahasına giren Mirkan Aydın, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-144. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Yasin Güreler'in ceza sahası içine gönderdiği topu sağ çaprazda bulunan Gökhan Karadeniz, kafayla Selim Ilgaz'a aktardı. Müsait durumda olan Selim Ilgaz'ın dokunduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-166. dakikada ev sahibi ekip, skoru 4-1'e getirdi. Gelişen atakta sağdan ceza sahasına giren Mirkan Aydın, yaptığı vuruşla kaleci Volkan Babacan'ı bir kez daha mağlup etti.Antakya AtatürkÖzgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Mustafa SavranlarÖmer Alıcı, Yasin Güreler, Soner Örnek, Mehmet Tayfun Dingil, Kubilay Sönmez, Gökhan Karadeniz, Mirkan Aydın (Dk. 72 Hamza Gür), Maiga (Dk. 63 Diallo), Yusuf Abdioğlu, Tom (Dk. 43 Selim Ilgaz), Caner Hüseyin BağVolkan Babacan, Attamah, Mert Çelik, Karim Hafez, Uğur Uçar (Dk. 62 Napoleoni), Soner Aydoğdu (Dk. 85 İrfan Can Kahveci), Elia (Dk. 69 Visca), Jojic, Kerim Frei, Gökhan İnler, AdebayorDk. 12 Yusuf Abdioğlu, Dk. 25 ve 66 Mirkan Aydın, Dk. 44 Selim Ilgaz (Hatayspor), Dk. 19 Jojic (Medipol Başakşehir)Dk. 72 Karim Hafez, Dk. 85 Gökhan İnler, Dk. 86 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)