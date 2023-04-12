Kupa Voley maçlarında saat değişikliği yapıldı!

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley yarı final ve final maçlarının başlama saatinde değişiklik yapıldı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamada, Erkekler Kupa Voley yarı finalinde 17 Nisan Pazartesi günü Bursa TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta mücadelesinin saat 20.30'dan 21.00'e alındığı ifade edildi.
Ayrıca, 18 Nisan Salı günü Bursa TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek Erkekler Kupa Voley final karşılaşmasının saatinin ise 16.00'dan 17.00'ye alındığını bildirildi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamada, Erkekler Kupa Voley yarı finalinde 17 Nisan Pazartesi günü Bursa TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta mücadelesinin saat 20.30'dan 21.00'e alındığı ifade edildi.
Ayrıca, 18 Nisan Salı günü Bursa TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek Erkekler Kupa Voley final karşılaşmasının saatinin ise 16.00'dan 17.00'ye alındığını bildirildi.
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