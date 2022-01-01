Kuminga, yaptığı postere kendi de şaşırdı!

Golden State Warriors çaylağı Jonathan Kuminga, yaptığı poster smacı ile kendisini bile şaşırttı.



Warriors'ın dün gece Chase Center'da Dallas Mavericks'i 130-92 yendiği maçın bitmesine yedi dakika kala, 19 yaşındaki çaylak Kuminga, Mavericks guardı Josh Green'in üzerinden smaç vurdu.



Nemanja Bjelica sahanın diğer tarafından Kuminga'ya pası yolladı ve çevresinde dört Mavs oyuncusu olmasına rağmen, Kuminga korkusuz bir şekilde smaca giderek basket faulü de almayı başardı.



Yaptığı smaca yüzünde şaşkınlıkla karışık bir gülücükle reaksiyon gösteren Kuminga, tüm Chase Center'ın yanı sıra takım arkadaşları Klay Thompson ve Jordan Poole'dan da tebrik aldı.



Maçın ilk üç çeyreği boyunca sadece beş sayı kaydettikten sonra, Kuminga son çeyrekte 17 sayı kaydetti ve 4/4 üçlük isabeti olmak üzere toplamda 8/9 şut isabetiyle 22 sayı bularak takımın en skoreri oldu:



