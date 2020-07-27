Kulüpler Birliği Vakfı toplanıyor!

Kulüpler Birliği Vakfı, 28 Temmuz Salı günü İstanbul'da toplanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Kulüpler Birliği Vakfı toplanıyor!
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27 Temmuz 2020 14:50
Kulüpler Birliği Vakfı, olağan toplantısını 28 Temmuz Salı günü İstanbul'da gerçekleştirecek.

Sosyal mesafe kurallarının sağlıklı şekilde uygulanabilmesi açısından Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de yapılacağı duyurulan toplantı, saat 14.00'te başlayacak.

Toplantıda Süper Lig'deki yeni yabancı oyuncu kuralı ve yayıncı kuruluşla ilgili konuların gündeme gelmesi bekleniyor.



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