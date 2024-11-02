Kritik maçta kazanan Kocaelispor!

1. Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Kocaelispor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kritik maçta kazanan Kocaelispor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2024 21:01
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan ile 53. dakikada öne geçti. Fatih Karagümrük, bu gole 57. dakikada Nikola Dovedan ile cevap verdi. Ev sahibi Kocaelispor, 90. dakikada Ryan Mendes'in attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Kocaelispor, 22 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 18 puanda kaldı.

Kocaelispor, gelecek hafta derbide Sakaryaspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery