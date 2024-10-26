Kostas Sloukas: 'Ergin Ataman, 7-8 yıldır Avrupa'nın en iyi koçu!'

EuroLeague sezonuna istediği gibi başlayamayan Panathinaikos'un yıldızı Kostas Sloukas, Fenerbahçe karşısında alınan galibiyette özellikle maçın son kısmında bulduğu kritik üçlük isabeti ile büyük rol oynadı.



Maç sonunda açıklamalarda bulunan Kostas Slouas, "Kişisel olarak bir reaksiyon vermem gerekiyordu çünkü son iki maçı çok kötü oynamıştım. Bugün bunu yaptığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Daha sonra Ergin Ataman hakkında konuşan tecrübeli oyun kurucu, "Aramızda çok iyi bir iş birliği var. Bana kalırsa Avrupa'nın son 7-8 senedeki en iyi koçu Ergin Ataman. Her zaman sorunlara cevap buluyor ve kazanmaya aç kalmaya devam ediyor." sözlerini söyledi.



Daha sonra maçı da değerlendiren Kostas Sloukas, "Fenerbahçe Beko üçüncü ve dördüncü çeyrekte bir reaksiyon verdi. Bizim buna cevap vermemiz gerekiyordu. Maçın son bölümünde iyi hücum ettiğimizi düşünüyorum. Kritik anlarda sakin kalmayı başardık. Daha sadece ekim ayındayız, yolumuzda devam edeceğiz. Daha fazlasına ihtiyacımız var." açıklamalarını yaptı.







