Korkusunu aştı, şampiyonluğa yüzdü!

Elazığ'da boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki Huzeyfe Berat Gecekuşu, su korkusunu yenmek için başladığı yüzmede şampiyonluklar elde etti.



Şehit Ragip Soylu Coşkun Ortaokulu'nda okuyan 10 yaşındaki Berat Gecekuşu, boğulma tehlikesi geçirdiği için su korkusunu yenmesi için yüzme sporuna 2 yıl önce annesi Sema Gecekuşu'nun yönlendirmesiyle başladı.



Berat Gecekuşu, antrenörleri Meltem Karaca ve Mehmet Münir Tan'ın yeteneğini fark etmesi üzerine performans gruplarında çalışmaya başladı.



Kısa sürede kendini geliştiren Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Huzeyfe Berat, 2 yıl içinde bölgesel olarak katıldığı yarışmalarda 20 madalya, geçen yıl şubat ayında İstanbul'da düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Kış Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazandı.



Çok istediği Türkiye şampiyonluğu için antrenman yapan Huzeyfe Berat Gecekuşu, bu yıl 8-12 Ocak'ta Balıkesir'de yapılan Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası ve Kış Kupası-Milli Takım Seçmeleri'nde 50, 100 ve 200 metre suüstü kategorisinde birinci oldu.



Hayali olan milli forma için çalışmalarını sürdüren Huzeyfe Berat, 14 yaşında genç milli takıma girebilmek için haftanın 6 günü, günde 2 saat antrenman yapıyor.



- "Tek amacım su korkusunu yenmekti"



Huzeyfe Berat Gecekuşu, AA muhabirine, su korkusunu yenmek için başladığı yüzme sporunun kendisi için bir yaşam biçimine dönüştüğünü söyledi.



Su kaydırağında kaydığı sırada boğulma tehlikesi geçirdiğini ve suya yaklaşmadığını ifade eden Huzeyfe Berat, "Annemin yönlendirmesiyle havuza geldim. Antrenörlerimin sayesinde yüzmeyi öğrendim. Tek amacım su korkusunu yenmekti. Antrenörlerimin sayesinde sporu benimsedim. Arkadaşlarımın derece aldığını görünce 'Ben de yapabilirim' dedim." diye konuştu.



Katıldığı bölgesel yarışlarda aldığı derecelerin kendisini daha da hırslandırdığı anlatan Gecekuşu, koyduğu hedefler için çalıştığını ve 3 kez Türkiye şampiyonu olduğunu bildirdi.



Huzeyfe Berat Gecekuşu, şöyle konuştu:



"Aldığım birincilikler beni çok motive etti. Çalışmaya devam ediyorum. Milli takıma girme hedefiyle çalışıyorum. Bayrağımızı Avrupa'da veya diğer ülkelerde dalgalandırmak istiyorum. Yüzme sporunda en iyisi olmaya çalışıyorum."



- "Su korkusunu yensin diye getirdiğimiz havuzdan şampiyon olarak çıktı"



Anne Sema Gecekuşu da su korkusunu yenmesi için oğluna destek verdiklerini söyledi.



Evladının boğulma tehlikesi yaşadığı için suyla ilgili hiçbir etkinliğe katılmadığını anımsatan Gecekuşu, "4 aylık antrenmanın sonunda su korkusunu yendi. Hocaları başarısını keşfetti. Su korkusunu yensin diye getirdiğimiz bu havuzdan şampiyon olarak çıktı. Daha gidecek yolumuz var." ifadelerini kullandı.



Antrenör Meltem Karaca da Berat'ın yetenekli bir çocuk olduğunu keşfettiklerini dile getirdi.



Berat'ın antrenmanları hiçbir zaman aksatmadığını aktaran Karaca, "Başarısı, hırsı ve azmi, bu sporu çok seviyor olmasından kaynaklanıyor." açıklamasını yaptı.



