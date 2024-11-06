Kopenhag, Türk takımlarına karşı etkili

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde perşembe günü konuk olacağı Danimarka temsilcisi Kopenhag, Türk rakiplerine karşı aldığı başarılı sonuçlarla ön plana çıkıyor.



Kopenhag, Avrupa kupalarında bugüne kadar 3'ü eleme turlarında, 2'i ise grup aşamasında olmak üzere 5 kez Türk ekiplerinin rakibi oldu. Galatasaray (2), RAMS Başakşehir, Net Global Sivasspor ve Trabzonspor'a karşı çıktığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Danimarka temsilcisi, 3 eleme turunda da rakiplerini saf dışı bıraktı.



İLK RAKİBİ GALATASARAY OLDU



Danimarka ekibinin Avrupa kupaları tarihinde karşılaştığı ilk Türk takımı, Galatasaray oldu.



Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonu B Grubu'nda Galatasaray'ın rakipleri arasında bulunan Kopenhag, İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kaybederken, sahasındaki müsabakayı ise 1-0 kazandı.



Sarı-kırmızılı ekibin ikinci olarak son 16 turuna kaldığı grupta Kopenhag, son sırada yer aldı.



ELEMEDE 3 TAKIMIMIZI ELEDİ



Kopenhag; sırasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Net Global Sivasspor ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Trabzonspor'la elemeli turlarda rakip olurken, 3 Türk ekibini de saf dışı bırakmayı başardı.



Danimarka temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nin 2019-2020 sezonu son 16 turunda RAMS Başakşehir'le eşleşti. RAMS Başakşehir'e İstanbul'daki ilk maçta 1-0 kaybeden Kopenhag, rövanşı 3-0 galip tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.



Ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2021-2022 sezonu play-off turunda Net Global Sivasspor'la eşleşen Kopenhag, rakibini iki maçta da yendi. Sivas'taki ilk maçı 2-1, sahasındaki rövanşı ise 5-0 kazanan Danimarka ekibi, gruplara yükselen taraf oldu.



Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2022-2023 sezonu play-off turunda Trabzonspor'un karşısına çıktı. Sahasındaki ilk maçı 2-1 kazanan Danimarka ekibi, Trabzon'da 0-0 berabere kalarak gruplara kalma biletini cebine koydu.



EN SON GALATASARAY İLE OYNADI



Danimarka temsilcisi Türk takımları arasında en son Galatasaray ile eşleşti



Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin A Grubu'nda sarı-kırmızılıların rakibi olan Danimarka ekibi İstanbul'da oynanan ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrılırken, sahasındaki müsabakayı ise 1-0 kazandı.



Kopenhag'ın ikinci olarak son 16 turuna kaldığı grupta, sarı-kırmızılı ekip ise üçüncü olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etti.



Türk rakiplerine karşı çıktığı 10 müsabakada 17 kez fileleri havalandıran Kopenhag, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.



SAHASINDA GEÇİT VERMEDİ



Kopenhag, sahasında Türk ekiplerine karşı çıktığı 5 maçı da kazanmasını bildi.



Türk takımlarına karşı evinde oynadığı 5 maçta 12 gol atan Danimarka temsilcisi, kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Kopenhag'a deplasmanda gol atmayı başaran tek takım Trabzonspor oldu.



