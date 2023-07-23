bir türlü bekleneni veremeyenveda etmeye hazırlanıyor.Konyaspor Başkanı, Erzurum kampında basın mensuplarına yaptığı açıklamada,ile ilgilendiklerini ve pazarlık aşamasında olduklarını belirtmişti.Bu gelişmenin ardındanYönetimi ile pazarlıklara devam devam eden Yeşil-Beyazlı yönetim, oyuncuyuçalışıyor.Rumen futbolcu için Süper Lig'in yeni takımıvede devreye girdiği belirtiliyor.Geride kalan sezonugeçiren 26 yaşındaki orta saha, 28 maçta 4 gol, 7 asistlik katkı sağlamıştı.İç Anadolu ekibi transferi kısa süre içerisinde bitirmek adına çalışmalara devam ediyor.