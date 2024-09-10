Konyaspor, Hamidou Keyta'yı transfer etti

Konyaspor, Karabağ'da forma giyen 29 yaşındaki hücum oyuncusu Hamidou Keyta'yı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konyaspor, Hamidou Keyta'yı transfer etti
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10 Eylül 2024 22:59
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Hamidou Keyta'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kanat oyuncusu Hamidou Keyta ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularımızdan Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Azerbaycan ekiplerinden Karabağ formasını son olarak giyen Senegal asıllı Fransa vatandaşı Keyta, Zira FK, Santa Clara, FC Botosani, FC Viitorul, D. Calarasi, Saint-Étienne B takımlarında oynadı.

Keyta, Konyaspor'da 28 numaralı forma ile top koşturacak.

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