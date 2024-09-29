Konyaspor: 'Güzel bir maç oldu'

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, güzel bir müsabaka oynadıklarını belirterek, rakiplerini galibiyetten dolayı tebrik etti.



Albayrak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'un eksilerini, artılarını bildiklerini belirterek, "İç sahada ne kadar etkili bir futbol oynadığını, seyircisiyle sonuca gitmeye çalışan takım olduğunu biliyorduk. Analizler sonucu Trabzonspor'un 3. bölgeden geri dönüşlerinde sıkıntıları olduğunu gördük. Geri dönüşlerde en fazla pozisyon veren takımlardan biriydi, 3 gol yemişlerdi. İyi kalecilerinin olması o pozisyonları kurtarmasıyla istatistiki veriler ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.



Orta sahada iki savunma ağırlıklı oyuncuyla oynadıklarını kaydeden Albayrak, şunları söyledi:



"Maçtan önceki senaryomuz, oyunu dengelemek ve daha sonra hızlı hücumlarda gol bulmak üzerineydi. Ama erken gol yedik. İkinci yarı oyuncu değişikliklerimizle pozisyona girdik. Değerlendirdiklerimiz, değerlendiremediklerimiz oldu. Penaltı her oyuncu kaçırabilir. Penaltıyı gole çevirsek vaktimiz olacaktı puan veya puanlar almak için. İstediğimiz sonuçları alamadık. Trabzonspor'u galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Güzel müsabaka olduğunu düşünüyoruz. Eyüpsspor maçı var. İç sahada kazanamama durumuz var. Önümüzdeki hafta inşallah iç sahada taraftarımızı galibiyetle buluşturmak istiyoruz."



