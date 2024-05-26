Konyaspor - Galatasaray maçı bitti mi, kaç kaç bitti?

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KONYASPOR - GALATASARAY CANLI İZLE



Konyaspor - Galatasaray maçı Bein Sports'tan canlı izlenebilecek.





KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak.



MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.



Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 37 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.



Puan cetvelinde 15. sırada bulunan Konyaspor ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 41 puana ulaştı. Yeşil-beyazlılar, karşılaşmada 1 puan alırsa ligde kalacak.



Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, N'Zonzi, Oğulcan, Ndao, Ethemi, Çikalleshi.Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar 3-0 kazanmıştı.Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son 8 deplasmanından galibiyetle ayrıldı.Ligin 16. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, sonrasında Trabzonspor, Yılport Samsunspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etti.Galatasaray'ın 31 yaşındaki Faslı yıldızı Hakim Ziyech, sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.Geçen hafta Fenerbahçe karşısında ligdeki 4. sarı kartını gören Ziyech, cezası sebebiyle kadroda olmayacak.Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 16 gol kaydetti.Galatasaray, ligde EMS Yapı Sivasspor'a 6, Siltaş Yapı Pendikspor'a 4, Yukatel Adana Demirspor'a ve VavaCars Fatih Karagümrük'e 3'er gol attı.Sarı-kırmızılılar, ligde 37 maçta ise 89 kez fileleri havalandırdı.Galatasaray, ligde Konyaspor'a konuk olduğu son 3 maçı da kaybetti.Geçen sezon deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, diğer sezonlarda da konuk olduğu maçlarda yeşil-beyazlılara 2-0 ve 4-3 mağlup oldu.Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de 46. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 45 maçta sarı-kırmızılılar 32, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.Galatasaray'ın 86 golüne, Konya temsilcisi 30 golle karşılık verdi.Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 22 maçta galibiyet sayılarında 13-5 önde bulunuyor.İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor ile oynadığı son 3 maçı kaybetti.Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 32 gole karşılık, Konyaspor sahasında 14 gol atabildi.İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, birini 2-1 ve birini de 4-3'lük skorla aldı.